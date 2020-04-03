Сегодня в Азербайджане наблюдается дефицит масок, но это проблема коснулась не только нашу страну, но и весь мир, заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, причина возникновения этого дефицита связана с растущим спросом на маски.

«Сегодня в Азербайджане наблюдается геометрический рост числа коронавирусных инфекций», — добавил Ибрагим Мамедов.

Чиновники Кабинета министров надеется, что если до 20 апреля ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то ограничения будут сняты.

Minval.az