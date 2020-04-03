Имеющим разрешение на работу не надо отправлять SMS, выходя по своим делам

Лица, имеющие разрешение на работу, не будут отправлять SMS, чтобы получить разрешение на выезд в аптеку, банк или продуктовый магазин сообщает глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в соответствии с приложением номер 1 к постановлению Кабинета Министров номер 124 от второго апреля, лицам, имеющим разрешение на работу, не нужно получать разрешение на посещение открытых объектов:

«Так как сотрудникам дозволено посещать рабочие места, а значит нет необходимости получать разрешение на посещение других объектов».

Лица, имеющие разрешение на работу, смогут свободно пользоваться своими автомобилями:

«Таким лицам не нужно дополнительно получать разрешение на управление автомобилем. Однако, такое разрешение не распространяется на перевозку такими лицами пассажиров. В то же время, если в автомобиле сотрудника есть посторонние лица, то у них также должны быть разрешения на работу», — добавил Ибрагим Мамедов.

Еще раз обращаем ваше внимание на перечень Государственных учреждений, работающих на основании приложения номер 1 к решению номер 124 Кабинета Министров:

1. Открытое акционерное общество «Азерсу»

2. Производственное объединение «Азеригаз»

3. Открытое акционерное общество «Азеришыг»

4. Открытое акционерное общество «Азерэнержи»

5. Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»

6. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ее дочерние и совместные предприятия)

7. Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

8. Закрытое акционерное общество «АзерГолд»

9. Акционерное общество «Азераграртикинти»

10. Открытое акционерное общество «Азербайджанская промышленная корпорация»

11. Открытое акционерное общество «Азеркосмос»

12. Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

13. Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»

14. Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары»

15. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

16. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана

17. Бакинское транспортное агентство

18. Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»

19. Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт»

20. Государственное морское агентство

21. Государственное агентство гражданской авиации

22. Производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод»

23. Предприятия по производству, заготовке и снабжению хлебом и другой продовольственной продукцией

24. Исполнительная власть города Баку и подведомственные ей органы

25. Коммунальные службы городских и районных органов исполнительной власти

26. Общество с ограниченной ответственностью «Азерпочт»

27. Общество с ограниченной ответственностью «Азтелеком»

28. Общество с ограниченной ответственностью «АзИнТелеком»

29. Общество с ограниченной ответственностью «Бакинская телефонная связь»

30. Государственная автотранспортная служба

31. Информационно-вычислительный центр Министерства транспорта, связи и высоких технологий

32. Общество с ограниченной ответственностью «Azercell Telecom»

33. Общество с ограниченной ответственностью Bakcell

34. Общество с ограниченной ответственностью «АзерФон»

35. Учреждения социального обслуживания и социальной реабилитации Министерства труда и социальной защиты

36. Социальные работники Министерства труда и социальной защиты

37. Объекты сбора и утилизации бытовых отходов

38. Автозаправочные станции

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке/