Ведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню «Давай останемся дома».

— Давай останемся дома, закроем все двери

Под светом неона в нашей атмосфере.

И нам некуда бежать, некуда спешить,

Я просто хочу одним тобою жить, — поётся в припеве.

Интернет-портал 78.ru отмечает, что в съёмках клипа приняли участие многие звёзды, в частности, телеведущая Ксения Собчак и её супруг режиссёр Константин Богомолов, певцы Валерий Меладзе и Филипп Киркоров, певица Слава, шоумены Михаил Галустян и Андрей Малахов, хоккеист Александр Овечкин, футболисты Александр Самедов, Павел Погребняк и Роман Павлюченко, а также многие другие.

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