Российские ученые нашли метод эффективной борьбы с бактериями, грибками и вирусами.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Азербайджана, передает Репорт.

«Российские специалисты установили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса.

На фоне распространения инфекции важно дезинфицировать не только воздух, но и поверхности, где может быть вирус. Приготовленная специалистами жидкость абсолютно безопасна для организма. В жидкости, названной «Магнарил», белки разрушаются, и после высыхания жидкости вирус не остается на поверхности.

Эту жидкость можно использовать для чистки масок и различных предметов. Это средство очень выгодно для производства», — сказано в сообщении.

Minval.az