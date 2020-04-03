«В рамках мер, предпринятых для предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19), подача воды из-за долга не может быть прекращена».

Об этом сказал руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Он напомнил, что ОАО «Азерсу» принимает необходимые меры в соответствии с поручениями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана для предотвращения коронавирусной пандемии.

«Так, в рамках этих мер, для минимизации контактов граждан с сотрудниками ОАО «Азерсу» с 24 марта было временно приостановлено чтение показаний механических счетчиков, расположенных внутри квартир и жилых домов», — передает его слова Репорт.

А.Джабраиллы добавил, что потребители, в домах которых установлены смарт-карты, по окончании лимита могут взять кредит в размере 5 кубометров.

Minval.az