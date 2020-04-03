Правительство Азербайджана в четверг отправило 10 000 медицинских масок в посольство Венгрии в Баку.

Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем в Facebook.

По словам Сийярто, это пожертвование является еще одним проявлением солидарности в борьбе Венгрии против новой вспышки коронавируса со стороны государства-члена Тюркского совета.

В настоящее время ведется подготовка для доставки масок в Венгрию, чтобы их передали медицинским работникам как можно скорее, добавил Сийярто.

Minval.az