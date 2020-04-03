«В течение разрешенного времени жители смогут заняться решением своих дел на любых территориях города Баку».

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов.

«Речь здесь не идет о том, что проживающий в Ясамальском районе Баку житель должен обязательно купить лекарства в аптеке в этом районе, он может также направиться в аптеки в других районах. Но в установленный промежуток времени он должен вернуться и находиться по адресу места жительства», — подчеркнул он.

Minval.az