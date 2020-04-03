Президент Ильхам Алиев 3 апреля ознакомился с работами, проводимыми в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт.

Глава государства принял участие в открытии наземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.

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