На азербайджано-армянской государственной границе с вражеской стороны продолжаются провокации.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, 3 апреля с 04:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных близ села Айгеовит Иджеванского района, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного орудия и снайперских винтовок село Бала Джафарли Газахского района и погранично-боевые пункты Азербайджана близ села.

Провокация врага была пресечена, вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Minval.az