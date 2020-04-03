Встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается, что Баку получил приглашение на встречу, ее целью станет стабилизация рынка нефти. Участники обсудят новую декларацию о сотрудничестве.

Ранее провести срочную встречу ОПЕК+ предложила Саудовская Аравия, чтобы прийти к соглашению о балансировке рынка. В тот же день президент США Дональд Трамп рассказал о прошедших телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он также выразил уверенность, что Москва и Эр-Рияд сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о разговоре Путина с саудовским принцем опровергли.

Minval.az