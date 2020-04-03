Цена на нефть марки Brent вышла в плюс в пятницу после сообщений Минэнерго Азербайджана о том, что 6 апреля планируется провести встречу ОПЕК+ по стабилизации цен, свидетельствуют данные торгов., передает РИА Новости.

По состоянию на 11:05 цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 30,02 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,78% — до 24,87 доллара за баррель.

Нефть марки Brent перешла к росту, а темпы снижения нефти WTI существенно замедлились после того, как Минэнерго Азербайджана сообщило, что во встрече ОПЕК+ в формате видеоконференции 6 апреля ожидается участие министров всех стран альянса. На данной встрече планируется обсуждение новой декларации о сотрудничестве ОПЕК+.

Утром в пятницу цены на нефть опускались в пределах 6% после резкого скачка в ходе торгов четверга.

Minval.az