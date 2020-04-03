Если граждане без разрешения покинут дома, и сотрудники правоохранительных органов остановят их, то в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях в отношении таких лиц могут быть введены административные санкции за нарушение правил карантина, сказал член Коллегии адвокатов Анар Гасымлы, передает Trend.

По его словам, нарушители могут быть оштрафованы на сумму в размере от 100 до 200 манатов, вплоть до административного ареста сроком на месяц с учетом личности нарушителя.

«Если сотрудник полиции несколько раз останавливает одного и того же человека, неоднократно штрафует его, и наблюдает, что данная мера недостаточна для исправления нарушителя, то полиция может арестовать нарушителя в административном порядке», — сказал Гасымлы.

Он отметил, что ношение удостоверения личности при себе — обязательное условие в период карантина. Однако, при его отсутствии штраф не предусмотрен.

«Установить личность можно и в электронном порядке. Но это — потеря времени. Ввиду этого, было бы лучше, если граждане носили удостоверение личности при себе, что и указано в соответствующем постановлении Кабинета министров», — подчеркнул он.

Напомнив, что с пятого апреля в стране будут введены ограничения на передвижение, он добавил, что для получения разрешения покинуть место проживания граждане должны направить бесплатное SMS-сообщение на номер 8103, где должен быть приведен соответствующий индекс, а также серия и номер удостоверения личности.

«В ряде случаев дожидаться ответа на SMS не нужно. Например, при возникновении ситуации, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью, несчастных случаях. В такой ситуации люди могут покидать дома, не отправляя сообщение», — добавил Анар Гасымлы.

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.

С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности экономических субъектов на должном уровне в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана ввел особые ограничения в связи с передвижением в стране с 00:00 пятого апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.

Minval.az