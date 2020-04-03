Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом ко всем странам сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил РИА Новости источник в ГА ООН.

Резолюция носит название «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью 2019».

«Генеральная Ассамблея призывает к активному международному сотрудничеству в целях сдерживания, снижения и победы над пандемией», — сказано в тексте документа.

ГА ООН также призывает страны обмениваться информацией, научным опытом, передовыми методами лечения.

Согласно тексту, Генассамблея с глубоким беспокойством отмечает угрозу, которую представляет для человеческого здоровья и благополучия пандемия COVID-19. Авторы осознают, что самые бедные и уязвимые больше всех страдают от пандемии, и отмечают центральную роль системы ООН в координации глобальных усилий по сдерживанию коронавируса.

Как отмечается в документе, ГА ООН подчеркивает необходимость полного уважения прав человека и указывает на то, что в вопросе борьбы с пандемией не может быть места дискриминации, расизму, ксенофобии.

Авторы выражают соболезнования тем, кто потерял своих близких, а также благодарность и поддержку тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией: врачам, ученым и другим сотрудникам критически важных служб.

В числе авторов резолюции ряд государств, в том числе Афганистан, Армения, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Канада, ДРК, Грузия, Германия, Япония, Казахстан, Пакистан, Швеция, Швейцария, Украина и другие.

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