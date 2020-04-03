С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается процесс внесения информации на портале icaze.e-gov.az о сотрудниках госструктур и частных организаций, перемещение которых разрешено в условиях карантинного режима, пишет Репорт.

Портал заработал с 10:00.

Допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az:

— сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных лиц публичного права;

— физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики №120 от 30 марта 2020 года;

— сотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц, деятельность которых не разрешена.

Также перемещение волонтеров общественных объединений — «Волонтеры ASAN», «Региональное развитие», движения «Волонтеры аграрного развития», студентов-волонтеров «Bir», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения допускается после внесения информации о них на портал icaze.e-gov.az.

Нарушение правил применения ограничения передвижения будет оцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет за собой ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу. В то же время случаи злоупотребления порядком ввода недостоверной информации и получения разрешения на оставление места жительства через портал icaze.e-gov.az будут постоянно расследоваться, в отношении совершающих подобные действия юридических и физических лиц будут приняты серьезные меры.

Minval.az