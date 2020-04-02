Разработан механизм для пожилых граждан, которые по техническим причинам не смогут воспользоваться системой SMS-разрешений, заявил председатель Государственного агентства по услугам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

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По его словам, граждане, принадлежащие к старшей возрастной группе населения, смогут осуществить этот процесс следующим образом: «Данные лица, наравне с другими могут зарегистрировать в системе свое удостоверение личности, отправив СМС с необходимыми данными с мобильного устройства другого члена семьи. Например, семья, состоящая из пяти человек, имея при этом одно мобильное устройство, может с одного номера получить разрешение на выход из дома для других членов семьи. Таким образом, этим лицам будет разрешено покинуть место жительства».

Ульви Мехтиев отметил, что запрещено намеренно вводить в систему СМС-разрешений ложных сведений: «Воздержитесь от представления ложной информации в содержании сообщений. В систему интегрирован механизм анализирования. Случаи злоупотребления будут расцениваться как нарушение карантинного режима, лица виновные в этом, будут привлечены к ответственности».

Minval.az