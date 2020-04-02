По инициативе Исполнительной власти Исмаиллинского района и при организации Профессионального учебного центра волонтеры этого центра, учитывая потребности населения, начали бесплатно изготавливать медицинские маски.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в течение дня производится 250 медицинских масок и юными волонтерами Центра развития и карьеры молодежи немедленно раздаются бесплатно нуждающимся людям.

Поддержка Центра профессионального обучения борьбы с коронавирусом, демонстрация им социальной солидарности является ответом на призыв Президента Ильхама Алиева «Вместе мы сильнее», а также наглядным свидетельством гражданской солидарности и национального единства.

Отметим, что, учитывая потребности населения, в районе приступили также к производству медицинского спирта, который упаковывается и бесплатно раздается населению.

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