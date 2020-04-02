Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам, выпускникам, учителям и родителям.

Как говорится в сообщении ГЭЦ, в обращении говорится, что на ютуб-канале центра продолжается размещение «визуализированных уроков», по мере разработки новых занятий их добавляют в соответствующие разделы.

«Жизнь продолжается и мы не оставим вас на полпути. Весь наш коллектив в настоящее время работает в онлайн-режиме», — подчеркнула она.

Отметим, за последние 20 дней количество просмотров опубликованных на канале занятий превысило 100 тысяч. Для получения информации граждане могут обратиться на сайт центра (dim.gov.az) и на его страницы в социальных сетях («Facebook», «Instagram», «Twitter», «Telegram»), а также написать на его электронную почту [email protected]

«Мы проектируем новые онлайн-экзамены для учащихся. За исключением азербайджанского языка, для учащихся образовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках, разрабатывается порядок проведения экзамена по предмету «Азербайджанский язык» (как государственный язык). Проводится работа над системой прокторинга (контроля) для исключения каких-либо нарушений или злоупотреблений во время электронных экзаменов. Конечно, если эпидемиологическая ситуация позволит, мы готовы провести традиционные экзамены по плотному графику. Но мы не можем просто ждать и терять время. Вы тоже этого не делайте. Не тратьте свое время впустую, продолжайте заниматься уроками, используя все ресурсы, которые мы вам предоставляем».

Руководитель ГЭЦ призвала соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете Министров, выходить из дома только при особой необходимости, свести к минимуму контакты с окружающими, не посещать места скопления граждан, строго соблюдать превентивные меры.

Minval.az