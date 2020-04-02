Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) прокомментировало информацию о наложении штрафов на транспортные средства с помощью камер безопасности в период особого карантинного режима.

Ранее в соцсетях распространена информация о том, что находящиеся в пути автотранспортные средства штрафуют с помощью камер.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Кямран Алиев, информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что будто бы в городе штрафуют транспортные средства с помощью камер, необоснованна и не соответствует действительности.

«В период особого карантинного режима находящиеся в пути транспортные средства останавливают сотрудники дорожной патрульной службы. При этом проводится разбирательство, если водитель данного автомобиля выехал на дорогу без надобности, то его штрафуют на 100 манатов», — передает его слова АПА.

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