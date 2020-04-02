Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В документе подчеркивается, что второго апреля 1993 года армянские вооруженные силы оккупировали Кельбаджарский район Азербайджана. Наступательная операция по оккупации Кельбаджара, расположенного за пределами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в основном, была проведена с территории Армении, в ходе которой были использованы тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты Армении.

«Во время оккупации до 60 тысяч жителей Кельбаджара в рамках этнической чистки были изгнаны со своих родных земель, 511 мирных жителей убиты, а 321 человек взяты в плен и пропали без вести. Жители этого района, численность которых в настоящее время превышает 70 тысяч человек, ныне проживают в различных регионах Азербайджана в статусе вынужденных переселенцев.

В результате армянской оккупации уничтожено древнее и богатое материально-культурное наследие Кельбаджара, в том числе были изменены и арменизированы оригинальные архитектурные детали расположенных в регионе монастырей, относящихся к древнеалбанскому христианскому наследию Азербайджана.

Природные ресурсы и полезные ископаемые Кельбаджара незаконно эксплуатируются. На территории оккупированного Арменией Кельбаджарского района Азербайджана проводится незаконное заселение, и меняется демографический состав.

Совбез ООН 30 апреля 1993 года принял резолюцию в связи с оккупацией Кельбаджарского района Азербайджана. В ней подчеркивается неприемлемость использования силы для присвоения территории, и требуется незамедлительный вывод захватнических войск Армении из оккупированного Кельбаджарского и других районов Азербайджана. После принятия этой резолюции Минская группа ОБСЕ подготовила «график срочных мер» для вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Однако, Армения по сегодняшний день не выполняет резолюции Совбеза ООН», — говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что эскалация ситуации на линии соприкосновения войск второго апреля 2016 года, и обстрел армянскими вооруженными силами из тяжелых орудий мирного населения, проживающего вдоль линии соприкосновения, еще раз показали, что продолжение оккупации Арменией азербайджанских территорий и присутствие на них армянских вооруженных сил представляет главную угрозу для мира и безопасности в регионе. В ответ на наступление Армении ВС Азербайджана применили контрнаступательные меры, благодаря которым была обеспечена безопасность азербайджанского населения, и выведены из оккупации азербайджанские территории стратегического значения.

«Армения должна осознать, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджар, носит временный характер. За любую незаконную деятельность, осуществленную на оккупированных территориях Азербайджана, ответственность носит Армения, и рано или поздно эта страна-оккупант ответит за свои деяния.

Армянская сторона должна прекратить политику оккупации и этнической чистки, выполнить международные обязательства, резолюции Совбеза ООН и решения других международных организаций, требующих полной деоккупации территорий Азербайджана.

Единственный путь для достижения устойчивого и продолжительного мира – это полный и безоговорочный вывод армянских ВС с оккупированных азербайджанских территорий, обеспечение права вынужденных переселенцев на возвращение в родные дома», — говорится в заявлении.

Minval.az