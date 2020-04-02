Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в соцсети Instagram разместила публикацию по поводу годовщины Апрельских боев.
«Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», — говорится в публикации.
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Aprel döyüşlərində Vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş igid oğullarımızın əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır! Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.