Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в соцсети Instagram разместила публикацию по поводу годовщины Апрельских боев.

«Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», — говорится в публикации.

Minval.az