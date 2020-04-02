«В случае серьезного увеличения числа лиц, находящихся на карантине и на лечении те, чьи тесты дали положительный результат, но симптомы являются легкими, могут лечиться дома».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказала член штаба, заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в настоящее время в Баку и регионах есть карантинные и лечебные учреждения:

«Но в случае роста числа больных, можно, используя опыт других стран, проводить лечение дома. Недавно была открыта больница. Ее открытие было обусловлено лечением коронавируса, в частности, там будут лечить тяжелобольных», — цитирует ее АПА.

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