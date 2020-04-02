В МИД Азербайджана в четверг состоялась церемония передачи помощи от Китайской Народной Республики в поддержку борьбы с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19) в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, говоря о мерах по предотвращению эпидемии в Китае, Го Минь отметила, что в настоящее время ситуация улучшается, восстанавливаются производство и деятельность людей.

Он подчеркнула, что в сложный для ее страны период правительство Азербайджана и люди из разных стран всячески поддерживают Китай.

Дипломат отметила, что правительство Китая решило подарить Азербайджану 5000 новых видов тестов на выявление коронавируса. Китай, добавила она, в ближайшем будущем также передаст Азербайджану вторую партию противоэпидемической материальной помощи, в том числе неинвазивную респираторную, защитную одежду.

В конце мероприятия замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов и посол Китая Го Минь подписали Акт приема-передачи медицинских средств, необходимых для борьбы с пандемией COVİD-19.

Ранее, как сообщал «Минвал», Турция отказалась от быстрых тестов на коронавирус китайского производителя, предположительно — того же, от тестов которого отказались на прошлой неделе Испания и Грузия.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что китайские тесты на COVID-19 не соответствуют стандартам точности.

Minval.az