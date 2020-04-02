«Если все правила и требования будут соблюдаться, положительная динамика коронавируса будет отмечена через 2 недели».

Об этом на пресс-конференции оперативного штаба сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что это может быть возможно при соблюдении гражданами карантинного режима:

«Результаты последних 3 дней показывают, что мы не полностью соблюдаем особый карантинный режим. Поэтому пока люди не будут соблюдать карантинный режим, мы не сможем проводить математические подсчеты», — цитирует его АПА.

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