Водителей такси постоянно предупреждают о недопустимости перевозок 4 клиентов одновременно.

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Он также отметил, что рекомендуется дезинфекция салонов машин: «Если кто-то нарушает правила, будут приняты соответствующие меры».

Выступивший на брифинге председатель правления Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли добавил, что на сегодняшний день продезинфицировано около 12 тыс. автомобилей такси.

Minval.az