«Я настоятельно призываю вас не выходить из дома. Этот вопрос будет еще строже, насколько возможно».

Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете Министров сказала член штаба, заведующая отделом TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Ягут Гараева, сообщает АПА.

«Ситуация усугубляется, хотя болезнь и похожа на грипп, но если число больных увеличится, в больницах не будет места. Ни в одной стране не было известно, что будет пандемия, и одновременно будет столько больных. Цель правил заключается в том, чтобы люди относились к вопросу очень серьезно. Это карантинный режим, серьезное требование, это надо понимать. Мы вынуждены вводить эти запреты.

Думаем, если завтра число больных увеличиться, в больницах не будет места, не хватит аппаратов искусственного дыхания. Надо сделать так, чтобы больные попадали в больницы постепенно, чтобы мы могли помочь всем. Сейчас во всех регионах Азербайджана есть заражения. В соответствии с ситуацией каждый день могут быть новые решения», — отметила Ягут Гараева.

Minval.az