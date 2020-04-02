Вероятнее всего, в ходе очередного заседания Милли Меджлиса в качестве главы Центробанка Азербайджана (ЦБА) вновь будет утвержден Эльман Рустамов, рассказал в интервью «Минвалу» экономический эксперт Натиг Джафарлы.

3 апреля ожидается очередное заседание парламента страны. Как известно, 3 апреля 2015 года Э.Рустамов был утвержден в должности главы ЦБА Милли Меджлисом, а 9 апреля того же года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о его назначении.

«Скорее всего, одним из вопросов повестки предстоящего заседания Милли Меджлиса станет продление срока главы ЦБА на ближайшие пять лет. В сложившейся ситуации менять главу Центробанка Азербайджана не очень логично. Вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений», – отметил Н.Джафарлы.

«Что касается деятельности Рустамова в качестве главы ЦБА, то, мягко говоря, не самый лучший период его деятельности наблюдался в период девальвации маната, когда он заверил общественность о том, что «девальвации не ожидается», однако спустя пару недель она произошла. И это печальное событие очень крепко засело в памяти нашей общественности. И за Рустамовым остоянно, образно говоря, тянется этот шлейф», –продолжил наш собеседник.

При этом Н.Джафарлы подчеркнул, что «главный банкир» один из немногих профессионалов, и его профессиональные качества ни у кого не вызывают сомнения.

«Надо быть объективным. У него на руках очень мало средств, чтобы воздействовать на экономику страны. Сама экономическая структура, экономическая анатомия страны, образно говоря, примитивная, и ЦБА в такой ситуации мало что может сделать. Его последние решения связанны с тем, чтобы не опустить учетную ставку еще ниже. Хотя во всем мире наблюдается такая тенденция, и ЦБ многих стран идут на такой шаг, чтобы было много ликвидности на рынке, в Азербайджане этого не произошло. Как нам известно, именно Рустамов настоял на этом. Иначе все свободные манатные средства «ушли» бы на покупку валюты. То есть решения, которые, в принципе, каким-то образом могут балансировать экономические процессы в стране, принимал именно Э. Рустамов. Но в целом, вновь повторюсь, у него очень мало инструментов для того, чтобы подействовать на экономику страны.

Единственное, что мне лично не нравится в общении Рустамова с общественностью, так это то, что он постоянно пытается говорить сложными экономическими терминами. И экономические игроки на рынке, и простой народ, который пытается понять происходящие процессы, ничего не понимает. Его каждое выступление очень нагружено терминологией.

Помимо этого, иногда глава Центробанка должен быть, в хорошем смысле этого слова, оппозицией к правительству. В любой стране это так и есть, и именно потому правительства разных стран иначе смотрят на экономические процессы. Именно этого нам и не хватает в случае с «главным банкиром» страны. Рустамов действует как член правительства, хотя Центральный банк должен быть независимой структурой. Кроме того, Центробанк должен критично высказываться о деятельности правительства. ЦБА – финансовый регулятор, но своих функций он не выполняет, исходя от общей системы управления в стране», – подчеркнул Н.Джафарлы.

Что касается деятельности ЦБА в целом, то, по словам эксперта, сайт данной структуры один из немногих функциональных в стране сайтов. И там порой есть некоторая информация, «которая очень помогает экспертам».

«Но в целом, было бы лучше, чтобы прозрачность деятельности ЦБА была повышена. Центральные банки многих стран, как минимум, каждый месяц выступают с определенными прогнозами, предложениями. У нас, к сожалению, такой коммуникации нет», – посеватол наш собеседник.

Касаясь вопроса о том, что Эльмар Рустамов занимает данную должность уже четверть века, Джафарлы напомнил, что в других странах глава ЦБ, избирается максимум на два срока.

«Данная поправка принята в уставе ЦБ многих стран, даже глава ФРС США не может возглавлять данную структуру более 10 лет. На постсоветском пространстве таких ограничений нет, за исключением стран Прибалтики. Но когда один и тот же человек занимает одну и ту же должность долгое время, наступает стагнация в этой области, так как человек стремится доказывать не важность этой организации, а важность своей роли в общей структуре управления страны. В этом плане, лица, занимающие должность долгий период, плохо влияют на гибкость управления», – резюмировал Н. Джафарлы.

Бахтияр Сафаров

Minval.az