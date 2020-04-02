С 21 до 31 марта в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление метиловым спиртом» поступили 9 пациентов, 4 из них скончались.Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), передает АПА.

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения также обратился к гражданам в связи со случаями отравлений метиловым спиртом.

«Раствор этанола (медицинский этиловый спирт), который продается в аптеках, рекомендуется использовать только в дезинфицирующих целях. Прием раствора внутрь опасен и недопустим», – отметили в Центре.

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