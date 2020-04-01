Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава правительства Азербайджана Али Асадов в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавируса.

«Асадов проинформировал Мишустина о принятых правительством Азербайджана новых мерах, направленных на борьбу с коронавирусом», — сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе разговора была отмечена важность сохранения товарных потоков в российско-азербайджанской торговле. Мишустин и Асадов также договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и ситуации с коронавирусом.

Minval.az