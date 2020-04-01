Кабинет министров выдал распоряжение «Об оплате труда работников и волонтеров, трудящихся в медицинских учреждениях, вовлеченных к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Согласно распоряжению, работникам частных и хозбюджетных медицинских учреждений, привлеченных к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 1 апреля 2020 года будут выплачиваться срочные надбавки в размерах, определенных для работников государственных медицинских учреждений решением Кабмина от 25 марта 2020 года «Об определении срочных надбавок к заработным платам медицинских работников, участвующих в мерах борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Волонтерам, привлеченным к мерам борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 1 апреля 2020 года будет выплачиваться премия в размере 250 манатов.

Министерству здравоохранения и Госагентству по обязательному медицинскому страхованию поручено решить вопросы, вытекающие из указанного распоряжения.