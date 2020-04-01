Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус направил письма президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и лидерам других стран.

В письме гендиректор ВОЗ приветствует политику и шаги, предпринимаемые президентом Азербайджана в направлении ограничения влияния и масштабов пандемии COVID-19.

Обращаясь к международной общественности, Т.Гебреисус просит осуществить ряд фундаментальных шагов, в том числе усиление координации между государственными структурами, прекращение общественных мероприятий, приспособление государственных организаций к новым условиям для проведения тестов, осуществления мер по изоляции и выполнению требований карантина; соблюдение личной гигиены, оказание экономической помощи лицам, наиболее пострадавшим от пандемии и другие шаги.

В этом контексте следует отметить, что предложения ВОЗ являются составной частью мер, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева.

В письме говорится, что внедрение предложенных шагов в Азербайджане на протяжении длительного времени еще раз подтверждает то, что в нашей стране борьба с коронавирусом ведется в верном направлении. В этом плане политика, осуществляемая в Азербайджане, может быть примером для ряда стран.

Minval.az