Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети пост-обращение к согражданам.

В публикации говорится: «Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей. Журавли — символ здоровья, счастья, долголетия. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!»

Minval.az