Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети пост-обращение к согражданам.
В публикации говорится: «Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей. Журавли — символ здоровья, счастья, долголетия. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!»
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Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin! ⠀ Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей! Журавли – символ здоровья, счастья и долголетия! Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!