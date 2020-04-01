Несмотря на предупреждения, интенсивность граждан, выходящих из дома без острой необходимости, будь то на машине, пешком или на автобусе, не уменьшается. Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Кямран Алиев, передает Репорт.

По его словам, в связи с этим в городе Хырдалан и других поселках Абшеронского района, а также Сумгайыте установлены полицейские посты.

«На постах будут проверяться документы граждан, будут отслеживаться их действия, чтобы они выезжали лишь в случае необходимости. Мы вновь призываем граждан соблюдать правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции», — сказал К.Алиев.

Minval.az