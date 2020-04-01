«Мой отец – выдающийся государственный деятель, фантастический, от Бога врач, на редкость мудрый, сильный и тонкий человек. Все, точка». Об этом заявила дочь министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра, профессор МГИМО Нармин Ширалиеваа, комментируя критику в адрес своего отца.

По ее словам, она совершенно спокойно произносит эти слова «не как дочь».

«Как дочь я могу говорить только о бесконечной любви к нему, а как взрослый профессиональный человек, способный фиксировать объективную реальность. А про медиа могу добавить мое собственное наблюдение, причем оно из сферы культуры, — казалось бы, сферы, предполагающей медийность. Как правило, по-настоящему значимые личности в искусстве закрыты для общения, они не раздают интервью всем подряд, не светятся на мероприятиях. Они работают, о них говорит результат их труда. Самопиар и мельтешение в прессе – удел других. Журналистам я бы порекомендовала запросить официальную информацию министерства здравоохранения Азербайджана, статистику: каковы данные по демографии, каков процент вылечивания от тяжелых заболеваний, сколько граждан перестали уезжать на лечение в другие страны, сколько построено новых больниц и т.д. Пусть проанализируют эти данные и напишут серьезные статьи – по делу и по существу вопроса», – добавила она.

Minval.az