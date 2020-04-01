Все еще встречаются случаи нарушения карантинного режима, объявленного на территории страны в целях охраны здоровья населения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечено, что в целях предотвращения подобных негативных ситуаций сотрудниками Министерства внутренних дел регулярно проводятся мероприятия. В целях усиления мер особого карантинного режима сотрудниками полиции проводятся профилактические беседы с гражданами. В отношении лиц, игнорирующих предупреждения, принимаются меры и выписываются штрафы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать специальный карантинный режим, объявленный в целях предотвращения распространения коронавируса и возможных последствий в стране.

Отметим, что штраф для физических лиц составляет от 100 до 200 манатов.

Minval.az