Несмотря на объявление на территории страны особого карантинного режима и запрет деятельности объектов общественного питания, некоторые предприниматели продолжают нарушать требования.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции выявили кафе, которое работало в ночное время на территории 7-го микрорайона Бинагадинского района. Владелец кафе Эльгиз Рагимов и 7 клиентов заведения были задержаны и доставлены в 5-е отделение полиции УП Бинагадинского района.

Отметим, владелец кафе Эльгиз Рагимов уже признан виновным по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и арестован в административном порядке.

В отношении клиентов кафе были приняты законные меры, предъявлены штрафы.

Minval.az