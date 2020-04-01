Министерство экономики представило общественности базовый документ, содержащий основные направления программ, подготовленных в связи с государственной поддержкой различных сфер экономики, в том числе предпринимательства, их охват, основные инструменты поддержки экономического роста и предпринимательства.

Сюда, как сообщает АПА, входят программа финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304 тыс. наемных работников в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест), программа финансовой поддержки 292 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест), программа налоговых льгот, льгот и отпусков для субъектов предпринимательства, работающих в сферах, пострадавших от пандемии, программа кредитно-гарантийной поддержки по вновь выданным банковским кредитам (0,5 млрд. манатов) субъектам предпринимательства, работающим в пострадавших от пандемии отраслях.

Это также субсидирование половины процентов (7.5% из 15%) по гарантированным кредитам за счет государственного бюджета, программа кредитно-гарантийной поддержки по существующему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, работающих в сферах, пострадавших от пандемии (1 млрд манатов), социальный пакет для поддержки материального положения населения, программа поддержки оплаты расходов на образование студентов, являющихся членами семей социально уязвимых групп населения (выделение средств), программа финансовой поддержки механизма ипотечных и кредитных гарантий (выделение дополнительных средств), программа поддержки коммунальных платежей населения по потреблению электроэнергии (увеличение льготного потребления для населения на 100 кВтч: с 300 кВт/час до 400 кВт/час.), в том числе программы поддержки жизненно важных сфер пассажироперевозок (выделение специальных средств).

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