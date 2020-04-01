2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые ночью и утром местами могут принять интенсивный характер. На отдельных территориях будет туман. Северо-восточный ветер во вторую половину дня перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 8-11, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, ночью в горных территориях возможен снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер днем перейдет в западный ветер. Скорость ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 6-10, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az