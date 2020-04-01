Все автобусы производственной базы запущены на линию, чтобы предотвратить плотность пассажиров в столице.

Об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

По его словам, сегодня утром вокруг станций метро наблюдался плотный пассажиропоток, большинство граждан не соблюдали правила социальной изоляции.

Напомним, что минувшим днем оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о закрытии бакинского метро, а пассажирские перевозки осуществляются только регулярными и экспресс-автобусами. BNA установило график работы экспресс-автобусов с 07:00 до 20:00. Автобусы на регулярных маршрутах курсируют по обычному графику.

Minval.az