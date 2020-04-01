Продолжаются мероприятия по обеспечению объявленного особого карантинного режима и контролю за соблюдением требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Как сообщили в Главном управлении полиции города Баку, усиливаются меры по социальной изоляции с целью предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции в столице, передает АПА.

В рамках мероприятий, осуществляемых по усилению особого карантинного режима, совместную службу несут военнослужащие Внутренних войск МВД и сотрудники полиции.

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