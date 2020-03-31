В Азербайджане будет запрещена продажа энергетических напитков детям, а также использование детского труда в процессах производства, транспортировки, продажи и хранения энергетических напитков.

Как передает АПА, это нашло отражение в проекте поправок в закон «О правах детей».

Также будет запрещено обращение к детям в связи с использованием энергетических напитков, а также прерывание детских программ (передач) рекламой энергетических напитков.

Проект будет вынесен на обсуждение в следующем пленарном заседании Милли меджлиса.

Minval.az