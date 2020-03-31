«Для предотвращения распространения вируса COVİD-19 правительство Азербайджана предприняло важные шаги».

Об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер. Посол, считающий шаги, предпринятые правительством Азербайджана для предотвращения распространения вируса похвальными, поблагодарил Азербайджан.

«Я призываю каждого неукоснительно следовать решениям правительства. Каждый, в том числе и граждане США, должны следовать местным законам и указаниям закона. Я и дипломатическая миссия в рамках борьбы с COVİD-19 находимся в тесной связи с официальными лицами для получения информации от местных властей и для оказания им поддержки. Как вы знаете, в рамках технической поддержки США выделили Азербайджану для борьбы с COVİD-19 1.7 млн долларов. Мы продолжим обсуждать с правительством Азербайджана и другие меры поддержки», — цитирует АПА посла.

Посол также отметил, что для граждан США не будут организованы специальные авиарейсы для эвакуации.

Minval.az