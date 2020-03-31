В отношении бывшего председателя Гядабейского муниципалитета возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в представленном в Милли Меджлис «Годовом отчете об осуществлении административного контроля над деятельностью муниципалитетов» (за 2019 год).

В отчете отмечено, что по фактам принятия бывшим председателем Гядабейского муниципалитета самостоятельных решений, незаконного изъятия из оборота земельного участка путем двойного протокола и списания из бюджета под видом проведения ремонтно-строительных работ 35 тыс. 567 манатов в Управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.2 и 311.3.

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