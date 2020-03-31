Нуждающейся в социальной защите малообеспеченной молодежи будут предоставлены жилищные участки из государственного или муниципального фондов.

Как передает АПА, это нашло отражение в предложенном изменении в Жилищный Кодекс.

Таким образом, малоимущим гражданам, нуждающимся в жилплощади на основании критериев, установленных данным Кодексом и другими законодательными актами, в том числе малообеспеченной молодежи, нуждающейся в социальной защите, будет предоставлена жилплощадь из государственного или муниципального жилищного фонда.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

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