Реформы в Азербайджане, направленные на экономическое развитие должны углубляться и пандемия коронавируса не должна стать препятствием для них, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши реформы, направленные на экономическое развитие должны углубляться и пандемия не должна стать препятствием. К тому же я ставил в прошлом году задачу перед министром экономики о борьбе с «теневой экономики» и в этом направлении предприняты серьезные шаги», — сказал И.Алиев, принимая во вторник министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Его слова передает «Интерфакс».

Президент отметил, что в 2019 году налоговые и таможенные органы, за счет снижения доли теневой экономики, обеспечили поступления в госбюджет сверх прогноза 1 млрд манатов.

«Этот год начался успешно и за первые два месяца за счет борьбы с теневой экономикой дополнительные поступления в бюджет от налоговых и таможенных органов составили 250 млн манатов. Этот процесс будет продолжен. И я еще раз хочу обратиться к представителям частного бизнеса, мы проводим коренные реформы, что означает конец теневой экономике. Мы последовательны в этом. Министерство экономики дало время (на обеление деятельности – ред.), а также проводило просветительскую работу в этом направлении. Для бизнеса это не сюрприз, это наша политика и стратегия», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что настало время, когда субъекты предпринимательства должны выйти из тени. «Считаю, что предоставленного времени было достаточно. Настало время, чтобы субъекты предпринимательства положили этому конец. Мы были терпеливы, дали достаточно времени», — сказал президент.

И.Алиев отметил, что многие предприниматели вышли из тени и платят налоги.

«Но есть и те, кто продолжают заниматься этим. Я хочу однозначно заявить, что это не пройдет и никто им не поможет. Если кто-то надеется на своих знакомых, родственников, то это не пройдет. Будут наказаны все как теневики, так и их покровители и пособники» — сказал глава государства.

Minval.az