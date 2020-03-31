Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2020/03/31 17:57
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
46
Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в целях обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в
Азербайджанская диаспора в России обратилась в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации для закрытия армянского сайта «yerkramas.org» и привлечения
Реформы в Азербайджане, направленные на экономическое развитие должны углубляться и пандемия коронавируса не должна стать препятствием для
Деятельность метрополитена будет приостановлена до 20 апреля
Так называемые »выборы» на оккупированных Арменией землях Азербайджана наносят ущерб усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, уверены
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики Микаила Джаббарова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб при Кабмине
Любые события – даже самые печальные и зловещие – рождают афоризмы, которые после на века сохраняются в
Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором, как говорится, вице-президент компании BP Заур Пашаев нажимает кнопки