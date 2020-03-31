В Сети распространилось видео, на котором, как утверждается, вице-президент компании BP Заур Пашаев в рамках борьбы с коронавирусом нажимает кнопки лифта ногами.

Пресс-секретарь компании Тамам Баятлы заявида, что кадры с видеозаписи происходят не в здании компании.

«Это не наше здание, этот лифт не в нашем офисе. Может быть, это какое-то жилое здание. Мы расследуем личность человека с видео. Кто бы это ни был, компания считает неправильными подобные действия. В настоящее время Заур Пашает работает в очень напряженном режиме, поэтому дозвониться до него не удалось», – сказала она изданию Qafqazinfo.

Minval.az