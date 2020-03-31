Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению в связи с выполнением требований особого карантинного режима.

Как сообщили в министерстве, личный состав МВД несет службу в усиленном режиме для обеспечения выполнения требований карантинного режима во всех городах и районах республики.

От граждан требуется выходить из дома (квартиры) только при необходимости обратиться в скорую помощь, при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью, посещать только те магазины, работа которых разрешена, в случае выброса бытовых отходов и для выполнения служебных обязанностей в учреждениях, функционирующих в период особого карантинного режима.

Когда необходимо выйти из дома, граждане должны пользоваться защитными медицинскими средствами (маской), соблюдать двухметровую дистанцию при контактах с окружающими, в обязательном порядке иметь при себе удостоверение личности (или другой документ, удостоверяющий личность), а работники учреждений, деятельность которых разрешена – служебные удостоверения или официальные справки, подтверждающие этот факт.

Без особой необходимости не следует пользоваться личными автомобилями.

Напомним, движение людей и транспортных средств между городами и районами запрещено.

Следует учитывать, что в отношении лиц, не соблюдающих запреты и ограничения, установленные Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики , а также законные требования сотрудников полиции и военнослужащих, привлеченных к обеспечению выполнения карантинного режима, будут приняты меры по юридической ответственности.

Все мероприятия осуществляются с целью обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан Азербайджана.

Minval.az