«Агродрон», изготовленный резидентом Парка Высоких технологий НАНА ООО «Парком науки и технологий» для распыления лекарственных средств на сельскохозяйственных угодьях, приспособлен для проведения дезинфекции против нового вида коронавируса COVİD-19.

В НАНА сообщили, что приделанные к дрону баки и распылительная система позволяет распылять дезинфицирующий раствор с определенной высоты на установленную территорию.

Интегратором системы является другой резидент Парка высоких технологий НАНА ООО «Azeltech», передает АПА.

Minval.az