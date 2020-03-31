Минувшей ночью в горной местности Губинского района выпал снег.

Дождь, начавшийся во второй половине дня, ночью перешел в снег. Больше всего снега выпало в селах Хыналыг, Будуг, Зеид и Хапута.

В Хыналыге толщина снежного покрова составила 2 см.

Minval.az