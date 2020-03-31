Минувшей ночью в горной местности Губинского района выпал снег.
Дождь, начавшийся во второй половине дня, ночью перешел в снег. Больше всего снега выпало в селах Хыналыг, Будуг, Зеид и Хапута.
В Хыналыге толщина снежного покрова составила 2 см.
Минувшей ночью в горной местности Губинского района выпал снег.
Дождь, начавшийся во второй половине дня, ночью перешел в снег. Больше всего снега выпало в селах Хыналыг, Будуг, Зеид и Хапута.
В Хыналыге толщина снежного покрова составила 2 см.
Дата: 2020/03/31 10:56
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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