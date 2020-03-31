«Разбудит вас какой-то тип, И впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак, Где побежден «гонконгский грипп». На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?» — пел когда-то Владимир Высоцкий. Как потом будет упоминаться в литературе нынешний коронавирус, пока остается только гадать. Пандемия COVID-19 в самом разгаре, она продолжает оставаться еще и главной мировой темой, неважно, идет ли речь о новостях или большой политике. И тем более трудно предсказывать, к каким политическим, экономическим, наконец, психологическим «сдвигам» она приведет. «Мир вступил в новый период. Сколько это будет продолжаться, никто не знает. Никто не знает, сколько будет продолжаться болезнь. Считаю, что все прогнозы носят условный характер» — такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии «Йени клиника» — крупнейшей, современной, прекрасно оборудованной, где в ближайшее время будут лечиться больные коронавирусом.

Этот вопрос сегодня в центре внимания: что дальше? Как нынешняя пандемия коронавируса изменит мир? Чего ждать и к чему готовиться?

В самом деле, эксперты еще даже не берутся подсчитать экономический ущерб: «на земле» весь пассажирский авиапарк, «заморожен» туризм, отменены Олимпийские игры и другие массовые спортивные соревнования, закрыты музеи и торговые центры, «поставлено на паузу» все, что находится за рамками системы жизнеобеспечения…Ведущие мировые эксперты уже говорят о рецессии и предупреждают: нынешний кризис окажется посильнее, чем тот, с которым мир столкнулся в 2008 году. СМИ переполнены пугающими прогнозами рецессии, кризиса, массового голода и прочими «ужастиками».

Только вот в чем дело. В отличие от Великой депрессии 1929 года или кризиса 2008 года, нынешние экономические «неприятности» не связаны, условно говоря, с «разбалансировкой системы». Они имеют четкую причину — коронавирус. А все эпидемии рано или поздно заканчиваются. Конечно, COVID-19 обладает таким неудобным сочетанием «заразности» и тяжести течения, что без жестких карантинных мер очень быстро приводит к коллапсу системы здравоохранения, но все же это и в прямом, и в переносном смысле не чума. Китай официально объявил об окончании эпидемии внутри страны. С коронавирусом справляются в Японии и Южной Корее. В СМИ регулярно появляются новости об удачном опыте лечения COVID-19, появлении действенных препаратов и разработке эффективных протоколов лечения. И логика подсказывает: настанет день, когда коронавирус перестанет быть столь тяжелой и угрожающей проблемой, а значит, необходимость в строгом карантине отпадет, и жизнь начнет возвращаться в привычную колею.

Другое дело, что в одну реку уже не получится войти дважды. И здесь изрядную пищу для размышлений дают события, как бы не имеющие прямого отношения к коронавирусной пандемии. В 1951 году в Иране пост премьер-министра занял Мохаммед Мосаддык — предводитель «антизападного лагеря», который очень быстро объявил о национализации нефтяной инфраструктуры Ирана, по сути дела вышвырнул из страны британцев, чувствовавших себя здесь едва ли не хозяевами положения, шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал в Европу…Но революционного пыла хватило ненадолго. В 1953 году Мосаддык (не без участия ЦРУ) был свергнут, шах с триумфом вернулся в Тегеран, но вот британцы прежних позиций в стране уже не восстановили — ключевые позиции занял Вашингтон. И этот расклад сил продолжался до антишахской революции 1979 года.

Сегодня, конечно, трудно строить точные прогнозы. И призывы «вы платили миллионные гонорары футболистам и «звездам», а не вирусологам — вот пусть вас теперь лечат Роналдо, Месси и Шакира» набирают «лайки» в Фейсбуке, но вряд ли будут иметь практическое продолжение.

Но нет сомнений в другом. «Пандемия коронавируса оказалась тяжелейшим испытанием для современной системы здравоохранения. С ней не могут успешно справляться даже многие передовые, развитые страны» — это уже из обращения Мехрибан ханум Алиевой, первого вице-президента и первой леди Азербайджана. В самом деле, у системы здравоохранения многих развитых стран, чья модель безусловно считалась «образцом для подражения», оказался непозволительно маленький «запас прочности», который не позволил адекватно отреагировать на «форс-мажор» со всеми вытекающими — больные лежат в коридоре, и часто даже не на кроватях, а на полу, аппаратов искусственной вентиляции легких просто не хватает на всех, кто в них нуждается, врачи вынуждены проводить сортировку и решать, кому помогать, а кому уже нет, «скорая помощь» на обычный сердечный приступ или перелом ноги не приезжает не то что через «положенные» 20 минут, но даже через три часа просто потому, что врачи мобилизованы «на коронавирус»…К тому же нет полной ясности, где здесь, условно говоря, закончился вирус и начались ошибки в управлении. Особенно в случае с Италией, где власти непозволительно долго тянули с карантинными мерами. Теперь эта страна готовится «подарить» миру еще один малоприятный прецедент — «коронавирусные бунты». Власти этой страны опасаются, что из-за коронавируса могут вспыхнуть беспорядки и мятежи. На юге страны уже призывают грабить супермаркеты, а кое-где уже отмечены акции, когда люди демонстративно пытаются покинуть магазин с полной тележкой продуктов, не заплатив — и все это под лозунги «Мы хотим есть!» Премьер-министр Италии Джузеппе Конти винит во всем мафию, но это скорее поиск «отмазок», чем адекватная реакция на ситуацию. И какие здесь последуют внутриполитические «подвижки», вопрос открытый. Только начинает разгораться «коронавирусная эпопея» в России, и к каким политическим подвижкам она приведет, особенно на фоне демонстративной помощи Италии, с одной стороны, и развала системы здравоохранения в российских регионах, с другой, пока что предмет гадания. Вторую волну коронавируса переживает Иран, но еще после первой волны, эпицентром которой стал Кум, эксперты заговорили о тяжлелом ударе по авторитету иранской «муллократии», той самой, которая слишком долго отказывалась признать сам факт эпидемии и прекратить паломничество к святыням Кума. Пока здесь не до митингов, но «динамит» продолжает копиться, и когда он «сработает», мало не покажется.

Но, возможно, главной и еще не оцененной по достоинству новостью стало выступление экс-премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, который предложил создать «мировое правительство» для борьбы с такого рода эпидемиями, и по сути дела публично выразил вотум недоверия ВОЗ. Которая сегодня, конечно, учит, как мыть руки и надевать маску, но вот защитить мир от коронавируса не смогла. А нынешние карантинные меры и в прямом, и в переносном смысле обходятся слишком дорого.

Но пока это «мировое правительство» будет создано, с коронавирусом и его последствиями каждой стране надо будет справляться самостоятельно. Азербайджан — не исключение. Президент Азербайджана напомнил о развитии в Азербайджане «медицинской инфраструктуры», рассказал, как его шокировало посещение больницы в Ленкорани: «…Здание, именуемое больницей, совершенно невозможно было назвать больницей. То есть, разрушенное здание, сгнившее оборудование. В палатах не было никакого оборудования, только обычные кровати». Сегодня в регионах Азербайджана строятся современные лечебно-диагностические центры, в нашей стране делают сложные операции, в том числе на открытом сердце…Сегодня вся эта инфраструктура работает в «форсированном режиме». Власти действуют на опережение и вводят жесткие карантинные меры, не дожидаясь, пока ситуация полностью выйдет из-под контроля. А это дает надежду, что Азербайджану удастся избежать наиболее тяжелого сценария и по крайней мере минимизировать потери. А вот для этого уже мы сами должны проявить ответственность и осмотрительность. И просто остаться дома.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az